台北富邦銀行趁著國慶連假期間系統升級，但系統升級好後，今天上午卻發生ATM扣款了卻沒領不到錢、APP轉帳失敗卻扣款等災情，連客服電話也被打爆，一直顯示忙線中，讓大家急瘋了！對此，富邦回應由於連線問題造成少部分ATM暫時發生異常，目前已緊急修復，交易未成功的客戶，將於今天主動將帳務回沖。

台北富邦銀行系統於昨天(10日)晚間10點升級結束後，竟在今天上午爆出ATM異常、錢被吃掉、轉帳失敗卻被扣款等問題，紛紛湧入PTT上PO文，「剛剛用富邦卡領了5000，錢沒出來但戶頭卻被扣款了！打客服打了20分鐘沒接！乾！」、「剛用台北富邦的行動銀行轉帳到台新帳戶，結果富邦被扣款，台新那邊錢卻沒變多，都2020年還會吃錢是怎樣啦」、「我用7-11跨行領2萬，錢也被吃了」、「客服電話爆了吧？領不出錢超嚴重」、「系統升完，果然一堆問題」、「太扯了」、「系統改版還敢放假啊」。

對此，台北富邦表示，因連線問題少部分ATM暫時發生異常，造成ATM無法操作、現金提領、跨行轉帳失敗，目前已修復，部分客戶遇交易未成功，本行將於今日主動將帳務回沖。

帳戶被扣款卻顯示交易不明確。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)