任家萱（Selina）相隔17個月，在粉絲期待下推出新曲〈四季〉，正式拾回麥克風，走進錄音室，她形容心情是「既期待又怕受傷害」，因為DEMO「一聽鍾情」期待歌曲能成為自己的作品，又害怕自己的聲音緊張，無法展現輕鬆自在的聲線。走出失聲低潮，終於克服心魔完成錄製，希望透過音樂鼓舞粉絲朋友，「旋律非常輕鬆、歌詞鼓勵大家不管一年四季、春夏秋冬，或是人生遇到不同的風景，不管是好的、壞的事物，都可以用一個開闊的心胸、眼界去面對，珍惜眼前看到感受到的任何事物」。至於四季最愛哪個季節？她選擇春天，「最喜歡春暖花開，一年之始，總是充滿希望，覺得人生超級美好的」。

Selina於2年前的S.H.E「十七」音樂會上突發失聲，令粉絲相當心疼，之後她學習適應新嗓音，繼去年推出翻唱曲〈心如止水〉，近日再發行〈四季〉，為此她主動走入幕後，第一次參與製作編曲、mixing過程，有感表示：「學習到很多，也好像打開了耳朵，聽到一首歌，不只是歌聲，還有節奏、鼓聲、吉他、鋼琴…一層一層的搭配。」更用「吃貨」角度妙喻「就好像吃一盤海鮮義大利麵，第一次嚐到大蒜的嗆辣、洋蔥的甜味、海鮮的鮮味、胡椒的刺激」。不僅從中獲得了成就感，更有上癮感：「學到的都是新收穫，第一次覺得製作歌曲這麼有趣，有點迫不及待想再錄下一首歌的感覺！」自喻嗓音歷經「變聲期」，這一年來就醫檢查，也重新上唱歌課，讓聲音在演唱上慢慢恢復，「現在就是穩定中求發展，希望自己對唱歌能拾回更多信心，新的唱法能更穩定」。

她新歌主視覺令人驚艷，不僅剪去及腰長髮，一次剪了超過20公分長度，髮色更選用漸層挑染方式，染上一頭小麥栗紫色，打破過往染髮紀錄、花了13個小時才大功告成，她開心表示：「成品我非常滿意！髮色讓我有點高冷感覺、年輕的色彩。我髮量非常多，一直很想要剪一個全齊的頭髮，讓你們感受到我驚人的髮量，這次完全是我夢中的髮型。」除了變髮，她特別忌口讓體態更為輕盈結實，自嘲：「因為防疫假的確圓了不少，這次有在飲食上控制，盡量在家自己做健康低鈉料理，也搭配規律的運動，做伸展拉筋，雖然離「瘦子」很遠，但是至少水腫消了不少，看起來神清氣爽，自己也很開心！」開玩笑表示「當然，發酵葡萄汁，也很節制地淺嚐即止」。

Selina走出失聲低潮。（任真美好提供）

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