納達爾想守住自己「紅土之王」地位，希望達成法網生涯百勝、第13冠兩項紀錄。（資料照／美聯社）

2020法國網球公開賽男單決賽台北時間今晚9點登場，西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）生涯第56次交手、第8次在羅蘭蓋洛斯對決，納達爾想挑戰個人第13座法網冠軍，以及追平瑞士天王費德勒的20座四大滿貫賽冠軍，還要看喬帥放不放行。

從2006年第一次交手以來，這14年納達爾、喬柯維奇已經過招55次，喬帥以29勝26敗稍佔上風，不過在納達爾最擅長的紅土大滿貫，雙方過去7度對壘，由「紅土之王」6勝1敗佔絕對優勢，兩位於法網男單決賽再碰頭，都有各自的紀錄要追尋，喬帥希望成為網球公開化以來，第一位在四大賽各有2座以上冠軍的選手，納達爾則是再1座冠軍，就能追平費德勒史上最多四大賽冠軍紀錄，以及將個人保持的法網最多冠紀錄推進到第13座、成為第一位在法網生涯累積達百勝的球員（目前納達爾99勝2敗）。

談到兩人的對決，喬柯維奇表示：「在我職業生涯中，和納達爾對戰的次數比其他人還多，我倆的對決紀錄應該是運動史上最重要的紀錄之一，我們打了將近60場，納達爾絕對是我最棒的對手。」

納達爾則說：「跟喬帥對抗，我必須要有最佳表現，如果沒有，那麼情況會變得很困難。我知道法網紅土是我長期以來打得相當好的場地，這是我的優勢，但同時喬帥在這裡的成績也很優異，幾乎每次都能打到決賽這關。」

(中時 )