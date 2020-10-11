台北市、新北市及基隆市的市長將於13日在交通部開會協調基隆輕軌議題。基隆市政府交通處長李綱日前表示，基隆輕軌目前經過評估後，發現尖峰時段，1小時運量已超過7000人，屬於中運量，因此基隆「輕軌」應該正名為基隆「捷運」。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪則提及他當初反對「前瞻」計畫的理由，更痛批「憑什麼政府花我們的納稅錢，就可以不把我們的錢當錢看呢？」

李綱日前表示，基隆市府起先因量成本、建設時間等因素，選擇輕運量的「輕軌」，並構想建設在基隆到南港展覽館之間，在基隆端預估每小時運量達2000人，新北市汐止也會有2000人，共計運量達4000人，而每小時5000人屬於輕運量。然而，計畫開始執行至今，台北捷運民生汐止線第2期環評通過，且輕軌的台北端，很有可能從南港展覽館延伸到南港車站，而市府也推動「北五堵國際研發新鎮」計畫，搭乘人數也將再提升，因此再度計算，運量已超過7000人，已跨進中運量的門檻，「基隆輕軌」應正名為「基隆捷運」。

至於有民眾憂心基隆輕軌營運後，火車不會進入基隆市區，立法委員蔡適應表示，已將市民需求反映給交通部，並已重新擬定版本，若13日達成共識，待正式對外公布後，相關單位會在年底前召開公聽會，向基隆市、新北市和台北市的民眾說明清楚。

包正豪則在臉書表示，這就是他當初反對「前瞻」計畫的理由之一，如果要花幾百上千億元的預算來蓋個什麼，總應該要想清楚到底需要什麼、怎麼蓋吧？平常人買個車買個房，都要思前想後，考慮再三，精打細算後才下決定，『憑什麼政府花我們的納稅錢就可以不把我們的錢當錢看呢？」

包正豪說最糟糕的就是那些不分青紅皂白大聲附和的人，還有惡形惡狀對反對者喊打喊殺的人，橫豎感覺不是從自己口袋裡頭拿錢是嗎？不能留一點給理性思考嗎？「政客這樣做，可以理解，因為選民蠢。但選民不能真蠢，一旦真蠢，就是人家砧板上的肉了」。

(中時新聞網)