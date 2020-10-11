被視為2024總統大選熱門人選的桃園市長鄭文燦，今日出席公督盟感恩餐會時表示，政治人物應該把政見落實、任期做滿當作目標，這是最基本的。

鄭文燦除了被視為下屆總統熱門人選外，上月鄭文燦接受訪問時也表示「假如人生到了某階段，如果要接受另外歷練，不會拒絕。」外界對此解讀為「鄭文燦可能會接行政院長。」後鄭文燦回應當時只是回答假設性問題，也沒有指定職務，且桃園市長也不是做一輩子，有適當職務當然不會「假仙」，但現階段仍是以專心市政為主。

鄭文燦指出，公督盟創會理事長顧忠華是自己的老師，因此今日前來支持。而有關修憲方面，這是國家大事，對於3權或5權分立，及公民權下修至18歲等等，應會慢慢有共識。立院現在已經成立修憲委員會，如果大家能積極回應這兩個議題，也是好事。

鄭文燦表示，把任期做滿當作目標，這是最基本的。至於是否將在市長卸任後接任閣揆一事，鄭文燦回應，這屆任期剛過不到一半，現在自己是一天當作3天在用，每個政治人物都應該把現在做好，才是國家之福。

(中時 )