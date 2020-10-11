總統蔡英文國慶日發表的國慶文告內，在兩岸關係方面，蔡英文表示願和北京「促成有意義的對話」。但大陸資深涉台學者李振廣感嘆，兩岸沒有互信基礎，何來談話？據悉，原本央視在國慶日要播其所製作的台諜案新聞專輯，在聽完蔡英文談話後，改為今日放送。

蔡英文國慶演說主題為「團結台灣，自信前行」，聚焦防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點。其中在兩岸議題上，蔡指出，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話，這是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。

不過，李振廣認為，兩岸要對話，也必須要有互信的政治基礎。現在問題的關鍵在於，從蔡英文2016年上台迄今，民進黨當局一直不承認九二共識、不承認兩岸同屬一中。兩方如果沒有共識的基礎，是要如何開啟談話？

據港媒《星島日報》報導，網傳大陸西北大學官網有一份通知，原本10月10日央視將播國家安全機關公開台灣間諜竊密活動的新聞，據悉該新聞專輯改在今日（11日）播放，並安排師生觀看。

(中時新聞網)