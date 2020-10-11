公督盟今日舉辦募款餐會，立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦皆出席，游錫堃受訪時表示，中國近期對台灣很積極、兇悍，但對岸主動挑起戰事的可能性不高，除非擦槍走火，而中國實際目的應是要逼美國開啟對話。

蔡英文總統於昨日國慶發表演說指出，目前兩岸關係不冒進、維持和平。而中國國台辦對外表示，兩岸關係緊張的原因是民進黨不承認92共識及一個中國原則，推動謀獨，勾結外部勢力挑釁。

游錫堃表示，如果92共識就是一中原則，那前總統馬英九為何在馬習會時不提「各自表述？」這豈不是讓台灣香港化、西藏化、新疆化？台灣人不會接受這種事情。

游錫堃說，中國最近這幾個月頻頻派遣機艦繞台，越過台海中線，甚至還到西南空域。但今年對方挑起戰事的機會不太高，除非是擦槍走火，或是美國有什麼對應動作。

游錫堃認為，這段時間來中國也有收斂、示弱，中國外交部長王毅在8月5日接受新華社專訪時，特別提到南海諸島是地區國家的共同家園，希望啟動南海準則，把南海變成希望之海、友誼之海、和平之海，而這就等於退縮，南海的緊張立刻大幅減少。

游錫堃表示，過去中國一直把南海當作主權領土，2015年中國更曾3度公開宣稱，南海諸島自古即是中國領土，顯示王毅今年8月的說法已退縮。

游錫堃指出，南海緊張度已降低，但美國不跟中國對話，中國現在對台灣侵擾的行為，是要逼美國坐下來談，因此判斷，中國不會在近期挑起戰事。而台灣也不該因為中國聲色俱厲就害怕，還是要自立自強。

(中時 )