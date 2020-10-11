直播主連千毅日前以450萬元交保後再度復出，他在昨天國慶日晚間直播拍賣10輛特斯拉MODEL-X「0元起標」，總價超過3400萬，他表示利潤將全數捐做公益。

20201010中天新聞 連千毅6分鐘拍賣直升機！ 檢戳破「內幕」買家、賣家同一人

繼9月9日直播，瞬間吸引2萬多人次觀看後，連千毅為了歡慶雙十國慶，昨晚透過臉書專頁「ＭEIMO蘭庭精品」拍賣與天王吳宗憲、周杰倫同款的「鷗翼車門」特斯拉MODEL-X共10台，從零元起標，一台要價至少340萬，總價超過3400萬，將全數捐作公益。

對於連千毅的超狂拍賣，有網友直接刷一排愛心，表示「有愛最美」、「連董就是狂！」；不過也有網友在PTT嗆聲「現主時刷一排監獄」、「之前被爆賣假貨，現在還有人會信？」、「買特斯拉還用跟他買？」、「買了才發現是Tes1a」、「相信的應該去做智力測驗」。

連千毅2019年9月引發「直播主之亂」，一審遭法院判刑7年，今年7月30日以450萬元交保。交保後他先成立了YouTube頻道「連千毅＿亞洲直播天王」拍攝短片，但粉絲數不如預期，9月9日又在臉書開直播，由於瞬間湧入眾多粉絲觀看，再度掀起話題。

(中時新聞網)