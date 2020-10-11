綜合格鬥界今年最狂的一記KO出現了，得主是UFC拳手巴克利(Joaquin Buckley)。巴克利10日在中量級比賽對戰卡賽尼(Impa Kasanganay)，巴克利起左腳被擋住，腳踝還被卡賽尼順勢捉住，沒想到巴克利不慌不忙，翻身270度飛起右腳旋踢卡賽尼臉部，一擊KO！

巴克利這一腳令格鬥界熱血沸騰，UFC官網大讚是「年度最佳KO」「史上最佳KO」。平常的迴旋踢KO在立技格鬥偶爾也會出現，攻擊側頭部較多，巴克利那腳則是直朝面部，踢中那一瞬間他雙腳都是離地的。主要是卡賽尼先捉住了對手的腳踝，才讓巴克利藉機展現驚人的反應與運動力。

傳奇格鬥選手柯米爾(Daniel Cormier)說：「我在MMA(綜合格鬥)看慣各種東西了，但這絕對是最瘋狂的KO！這傢伙該領獎金了！」主播傻眼說「這是忍者電影的動作吧。」職業摔角也有相似招式「延髓斬」，鎖定的是對手後腦而不是面部，這在未套招的實戰格外令人驚嘆。

根據UFC規定，當晚的所有比賽中表現最佳的選手可獲得5萬美元獎金，巴克利這筆錢看來是穩穩入袋了。賽前被看好勝出的其實是卡賽尼，巴克利是所謂「下風狗」，增添戲劇性。

(中時新聞網)