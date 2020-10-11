為了兌現竹東鎮自有國民運動中心的諾言，新竹縣長楊文科指示教育處，向教育部體育署爭取前瞻基礎建設計畫補助，以人口7萬以上即可設立的全民運動館為目標，教育處也彙整資料送件，期望能順利爭取竹東全民運動館。

竹東鎮人口將近97000人，距離人口須15萬人以上才能設立的國民運動中心還有一大截距離，因此爭取人口7萬以上即可設立的全民運動館，期望能滿足竹東地區居民的運動需求。

新竹縣政府教育處指出，預計地址將於竹東鎮立游泳池旁的社專用地，預計總經費為2.6億，向教育部爭取「充實全民運動環境計畫」，預估總樓地板面積為5422.5平方公尺，鄰近游泳池與台大竹東分院。

除此之外，竹東全民體育館也計畫設置體適能中心、瑜珈或韻律教室、羽球場、綜合球場、桌球場等，並包含新型態健身房，以及可供攀爬、翻滾、彈跳等運動訓練設施的全齡體能訓練場，可讓銀髮族、身障者、親子使用附屬設施。

教育處表示，參考竹北國民運動中心的模式，竹東鎮全民運動館也鄰近竹東鎮立游泳池，未來可依據「民間參與公共建設辦法」或「政府採購法」，交由營運廠商或竹東鎮公所管理。

楊文科表示，竹東鎮過去曾是台灣3大鎮之一，目前推動竹東鎮轉運中心，將與竹北高鐵站成為兩大運輸轉運核心，爭取設置全民運動館，也能搭配自行車道、停車場、中興河道等計畫，翻轉竹東。

(中時 )