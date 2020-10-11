通霄鎮公所增設無障礙設施，透明電梯掛公所建物外頭，方便鄉親直達高樓層，充分運用空間。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所無障礙設施透明電梯即將完工，鎮長陳漢志表示，鎮公所3樓設有禮堂與調解委員會，許多因車禍調解的傷者，拄著拐杖要一步步爬上3樓不容易，加上有鎮民反映老人家要爬樓梯才能到禮堂很辛苦，因此經由耐震補強工程一併施作無障礙設施，預計10月中旬完工。

通霄鎮公所獲內政部營建署補助，今年3月起辦理公所建築耐震補強工程，同時改善無障礙設施，原定7月完成透明電梯，卻因變更計畫延至10月，目前耐震補強已完工，但透明電梯因逾期遭開罰，廠商夜以繼日趕工，公所外頭已經可見電梯玻璃外裝，待內部機件裝設完成，預計10月中旬落成啟用。

鎮長陳漢志表示，公所3樓設有大禮堂及調解委員會，每次看見車禍調解，傷者得拄著拐杖一步步往上爬十分吃力，加上鄉親反映年紀大希望有電梯能省去爬樓梯的辛勞，為活用3樓空間增設無障礙設施，經設計師與工程團隊討論，透明電梯很有創意且前衛，但建議民眾不要穿短裙搭乘以免曝光。

陳漢志指出，透明電梯採耐震材質及工法施作，總經費約300萬元，施工廠商為本地電梯廠商，未來保養維護都很方便，目前通東里沒有自己的活動中心，以前銀髮族里民擔心要爬3樓才能到禮堂活動，很辛苦不敢來，未來有電梯輔助，里民可經由電梯直達3樓，充分運用公所空間。

(中時 )