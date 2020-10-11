苗栗女孩日系列活動，由竹南高中表演熱舞！

每年的10月11日是台灣女孩日，也是國際女孩日，苗栗縣政府為響應「重視女孩 投資女孩」的女孩日理念，委託勵馨基金會策畫女孩日系列活動，苗栗縣長徐耀昌期望在維期一個月的活動，將透過市集、培力體驗營、書展及講座等活動，讓大家看見苗栗女孩的力量。

2011年12月19日，聯合國通過66／170號決議，宣布每年的10月11日為國際女孩日，希望替女孩提供更多機會，提高女孩在教育、醫療、法律、營養和安全方面待遇。我國則自2103年起，將10月11日訂為台灣女孩日，積極推動女孩權益行動方案，請求各界重視女孩權益。

苗栗女孩日系列活動11日開跑，苗栗縣長徐耀昌希望讓大家看見女孩力量。

苗栗女孩日系列活動開跑，苗栗縣長及地方政要都出席開幕儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦等人參觀女孩日市集的文創商品。（謝明俊攝）

勵馨基金會自2001年提出少女人權宣言，宣示中華民國少女所應享有的權利，建構性別平等身分，破除刻板觀念，啟動少女內在力量，綻放自信活力與能量，以達到自我保護及增能的目的。

苗栗縣長徐耀昌重視女孩權益與發展，他指出，過去不期望女孩讀太多書，不想要給女孩發展資源，這個時代已經過去了，希望苗栗的女孩們勇於嘗試，探索自我，只要給予女孩足夠的資源與機會，鼓勵女孩勇於挑戰自我，女孩們都可長出屬於自己的獨特樣貌。

苗栗縣女孩日系列活動開跑，竹南高中女學生表演熱舞。（謝明俊攝）

苗栗女孩日系列活動開跑，苗栗縣長徐耀昌致贈衛生棉給即將成為少女的國中女學生。（謝明俊攝）

11日正是苗栗女孩日，苗栗縣政府與勵馨基金會特別選在竹南獅山親子公園舉辦苗栗女孩日系列活動開跑儀式，由苗栗縣長徐耀昌主持，包括縣議長鍾東錦以及女性縣議員廖英利、張佳玲、廖秀紅、陳碧華以及竹南鎮代會主席何秀綿等優秀女性代表都出席開幕式。

苗栗女孩日活動開跑，有多名女縣議員到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗女孩日開跑，現場展售由女廚師製作的精美法式甜品。（謝明俊攝）

現場並由徐耀昌致贈衛生棉等用品給三灣、南庄、泰安、獅潭等4所國中女生，祝賀她們即將由女孩升格為少女，維期一個月的女孩日活動，將安排有市集、培力體驗營、書展及講座等活動，讓大家看見苗栗女孩的力量。

(中時 )