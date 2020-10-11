台中市運動局表示，長春國民運動中心運動器材皆經SGS、歐盟認證及ISO等國際檢驗合格，原廠標示原簡體字，已調整為繁體說明。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市議員邱素貞11日指出，市府繼出現「中國」獎狀、運動服，南區長春國民運動中心試營運期間，遭民眾爆料，器材是大陸貨，使用說明為簡體字，民眾一知半解，憂心操作不當，恐釀意外，對此，運動局表示，長春國運中心委託舞動陽光股份有限公司營運，器材皆經SGS、歐盟認證及ISO等國際檢驗合格，原廠標示原簡體字，已調整為繁體說明，民眾可以安心運動。

台中市府為提升運動風氣，計畫新建10座國民運動中心，其中，南區長春國民運動中心，已於今年初完工，完成驗收、點交作業。

台中市議員邱素貞指出PTT有網友爆料，長春國民運動中心運動器材，使用說明文字為簡體字，憂心看不懂，會造成操作不當。（台中市議員邱素貞服務處提供／盧金足台中傳真）

運動局指出，長春國運中心日前試營運期間，已聽取多方建議並持續調整配置，後續將視民眾使用情形，持續滾動調整，營造友善運動環境。

邱素貞說，未來市府擬定招標須知內容應更嚴謹，除了大陸廠商不能投標外，投標廠商也不能從大陸進口整台器材進來台灣，至於細項規格，也應有嚴謹規範，符合標準。

長春國民運動中心由運動局委託OT廠商營運，10月1日起至7日試營運期間，民眾發現不但公園沒放水的水景，有些灌木被踐踏，橋面地磚縫隙過大，溜冰場扶手高度過高，邱素貞質疑工程沒有完工，經勉強先行啟用，要求盡速改善，確保安全。

邱素貞表示，PTT有網友爆料，長春國民運動中心運動器材款式陽春，器材打製「舒華」，經查為大陸品牌、使用說明文字為簡體字，民眾抱怨「霧煞煞」，對大陸製產品不具信心，萬一因操作不當發生意外，恐釀糾紛，市府應協調廠商，將簡體字改為繁體字，避免造成誤解，以符民眾期待與國情。

運動局指出，長春國民運動中心委託舞動陽光股份有限公司營運，該公司採購的健身設備器材，由飛活運動行銷有限公司代理進口，所有器材皆經SGS、歐盟認證及ISO等國際檢驗合格，原廠標示原簡體字，已調整為繁體說明。

(中時 )