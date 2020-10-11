美國一名男子感染新冠肺炎後，卻沒有出現咳嗽等任何呼吸道症狀，反而只有說話含糊、行動困難等小腦損傷反應，專家指出，這是全球首個新冠肺炎導致神經系統疾病、卻沒有伴隨其他症狀的案例。

香港《南華早報》報導，德州大學健康醫學中心（University of Texas Health Science Center）帕夫羅博士（Adriana Povlow）與奧爾巴赫博士（Andrew Auerbach）9日在《美國急診醫學期刊》（The American Journal of Emergency Medicine）刊登最新研究，指出美國最近發生全球首個新冠患者罹患急性病毒性小腦炎卻沒有伴隨其他呼吸道症狀的案例。

研究指出，這名30歲德州男子到醫院時的症狀是嘔吐、說話含糊不清、走路不穩，顯示支配肢體協調、平衡的小腦有失去功能的跡象，醫生起初判斷他是腦中風，不過照了X光片後，卻發現男子的上肺部有輕微發炎狀況，經過核酸檢測（PCR）後才確認感染新冠病毒。

男子住院10天期間都沒有出現咳嗽、胸痛、發燒等任何典型呼吸道症狀，儘管小腦炎等神經系統症狀已經有所改善，他出院時仍須外力協助才能順利行動。

研究指出，新冠病毒至今尚未被通報為未伴隨呼吸道症狀急性病毒性小腦炎的主因，先前中國的研究人員曾提出警告，新冠病毒會導致患者腦損傷，一份4月刊出的研究指出，武漢超過1／3的患者曾遭遇意識障礙、癲癇、嗅覺與視力喪失、神經痛，以及其他神經系統疾病。

其他國家則出現患者出院後仍經歷數月頭腦混沌、注意力不集中、記憶減退等「腦霧」（Brain fog）症狀的案例，不過多數人為老年患者，而且通常會伴隨其他症狀。除此之外，也有新冠患者併發急性小腦炎，不過他們多數會出現呼吸道症狀。

目前科學家尚不清楚新冠病毒如何影響人類大腦，不過耶魯大學的一份研究發現，有證據顯示病毒在人類大腦細胞中「發芽」，而且病毒的複製效率極高。

帕夫羅博士與奧爾巴赫博士表示，這個案例代表醫療人員面臨新挑戰，尤其對於急診室醫生而言相當重要，他們必須要知道新冠肺炎可以有很多臨床表現。

(中時新聞網)