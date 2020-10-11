昨晚（10）台南安平湧入超過50萬人齊聚賞焰火。（李宜杰攝）

國慶焰火秀於昨晚（10）圓滿落幕，然而，因台南安平一夜湧入近50萬人次齊聚賞焰火，再加上疏散動線、分流不佳，導致民眾灌暴市長臉書抱怨。對此，台南市長黃偉哲11日自評，國慶焰火滿分，但交通疏散確實僅有70分，市府同仁已相當努力，日後仍會持續檢討。

黃偉哲表示，針對治安部分，昨晚治安維持狀況佳，並無耳聞重大刑案發生。而針對清潔部分，黃偉哲則盛讚，環保局清潔同仁持續工作到凌晨5時許，清出150噸垃圾，維護市容功不可沒。

至於交通部分，黃偉哲首先鼓勵，交通局同仁已相當努力，包括警察、義交也都漏夜指揮交通，相當辛苦。黃偉哲補充，台南市昨晚的疏散狀況，受到許多先天限制影響，包含：沒有捷運、公車路線有限等，且台南市道路狹窄，再加上人潮暴棚，疏散確實相當吃力，未來將持續檢討。

黃偉哲也說，為了規畫旅客分次、分批疏散，昨晚也特別邀請多位歌手，於國慶焰火後開唱，盼先留住年輕族群，讓部分遊客先行離開會場，孰料，來台南的遊客高達50萬人次，為市府預估的2.5倍，一時間確實難以疏散。黃偉哲承諾，若市府未來承辦重大活動，將以交通疏運為首要努力方向。

(中時 )