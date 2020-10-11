機車騎士遭落石砸傷 頭部撕裂傷急送醫 15:122020/10/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約60多歲男子今（11日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路32.5公里處，突然遭路旁山坡的落石擊中。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約60多歲男子今（11日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路32.5公里處，突然遭路旁山坡的落石擊中，造成男子頭部撕裂傷，所幸意識清楚、無生命危險，警消獲報將他送往北市萬芳醫院救治。 (中時 ) #男子 #落石 #撕裂傷 #頭部 #生命 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門清潔隊員遭酒駕撞亡 楊鎮浯縣長哀悼慰問家屬 14:172020/10/10 社會 北市三總驚傳菜刀男急診室怒吼「找醫師談判」 遭警壓制無人傷 10:372020/10/09 社會 強風亂入 滑翔翼失控撞傷遊客 04:102020/10/11 地方新聞 金門戰車翻覆起火 中士車長殉職 04:102020/10/09 社會新聞 鋼筋插工人胸口 疑因血壓低倒地 送醫後幸無生命危險 13:432020/10/09 社會 克服腳傷不便 他參加勞動部職訓成為銲接師 14:272020/10/09 寶島 中壢男因債務糾紛 遭7人尾隨強押上車 09:072020/10/10 社會 台中大里早餐店火警 一人嗆傷送醫無生命危險 14:142020/10/10 社會 違規右轉致人於死 檢察官讓她回去與家屬談和解 17:152020/10/10 社會 精神不穩男子三總持刀 警趁隙壓制送醫 13:432020/10/09 社會 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 抹茶山還魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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