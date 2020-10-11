年約60多歲男子今（11日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路32.5公里處，突然遭路旁山坡的落石擊中，造成男子頭部撕裂傷，所幸意識清楚、無生命危險，警消獲報將他送往北市萬芳醫院救治。

(中時 )