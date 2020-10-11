寇家瑞首度拍武打戲，務求動作要完美。（寇家瑞提供）

寇家瑞首度拍武打戲，挑戰不同類型戲劇。（寇家瑞提供）

《大俠霍元甲》中四位徒弟，左起寇家瑞、周斌、賈宏偉、許政國。(寇家瑞提供)

寇家瑞頂著星二代光環出道，在演員路上不靠老爸寇世勳，默默努力了12年，並接受全新挑戰，把第一次武打戲獻給武打經典神劇《大俠霍元甲》！寇家瑞回憶剛接到劇本超開心：「小時候就愛看武打戲，常常邊看邊模仿，很嚮往成為江湖上伸張正義的俠士。這次在劇中飾演武術宗師霍元甲徒弟，一圓兒時夢想，超級興奮！」

寇家瑞在《大俠霍元甲》一出場就手拿三節棍和師父霍元甲對打，展現超強氣勢，令人印象深刻！他透露：「劇中武打動作都在拍攝現場現學現賣，好在自己熱愛運動又是體育系畢業，加上長期打鼓，手腳協調性很好，對學習武打動作有非常大的幫助！」但有時難免忘記動作，就有可能被打到，壓力其實很大，拍攝時也曾不小心被三節棍打到，痛到跪在地上，媽媽知道後心疼不已。《大俠霍元甲》播出時，媽媽更是哭著跟他說自己不敢看播出，因為只要看到武打動作，就想到兒子受傷的樣子，會捨不得。

他劇中飾演霍元甲徒弟阿發，為了不拖累師父，不惜斷絕師徒關係，講義氣和正義感形象深植人心。談到自己最滿意的畫面，他說，就屬在火車站刺殺欽差大臣那一幕。本來還擔心自己不是武術科班出身，加上褲子很緊、不好做踢腿動作，拍起來效果沒那麼好，但他使出全力又賣力演出，畫面中的動作充分結合力與美，獲得家人和好友讚美。寇家瑞表示，挑戰不同戲路例如拍武打戲，是他一直想做的事，受到肯定的感覺很棒，內心也變得更強大，他會持續朝著「演什麼像什麼的演員」的目標努力」。由於爸爸寇世勳沒拍過武打戲，他被誇這也算是「青出於藍勝於藍」！

第一次拍武打戲，寇家瑞常常會要求每個動作都表現完美，有時練到很累想放鬆時，會利用收工後跑步半小時，一方面整理情緒，也思考著怎麼讓工作表現更好！心情低落時，收到他國高中同學簡單一句問候「不要給自己太多壓力，難受的話，講電話聊聊」，更是堅持下去的力量！經過這次武打戲的磨練，徹底激發出身體所有潛能，也讓寇家瑞更有信心挑戰不同類型的角色形象和戲路！

(中時 )