70歲的前總統馬英九（見圖）10日出席國民黨中央黨部升旗典禮，身穿新設計的「ROC．FOREVER」T恤，聽到有支持者高喊「馬英九好帥」，馬自信的對支持者回應，「我會繼續帥下去」，仔細看馬臉，眼袋、斑點都減少許多，似有「回春」跡象。（圖／本報系資料照）

LIVE/馬英九、江啟臣、吳敦義出席國民黨黨部升旗

國民黨昨日（10）在黨中央舉行國慶升旗典禮，總統馬英九與藍營要角一同出席活動。這也是馬在7月因眼瞼下垂影響視線動手術後，罕見同時沒戴墨鏡又沒戴口罩的時刻，「真面目」成各界關注焦點。有支持者現場大喊「馬英九好帥！」馬聽到，自信秒回「我會繼續帥下去！」

昨日馬英九與黨主席江啟臣、前黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、黃復興黨部主委臧幼俠及多名藍委，特地穿上印有國旗與ROC forever字樣的T恤，共同慶祝雙十國慶，多名支持者也穿上國旗衣現身，場面歡樂熱鬧。

有趣的是，現場有支持者大喊：「馬英九好帥！」馬英九聽到後，立刻充滿自信的對支持者說：「我會繼續帥下去！」可見馬對自己術後效果頗為滿意，如今不僅墨鏡卸下，就連拆下口罩以「真面目」示人都沒在怕；仔細一看，也能發現馬臉不僅原先困擾的眼部問題全消，皺紋、斑點也大大改善，肌膚狀況明顯「回春」。

此外，談到蔡英文總統強調有決心維持兩岸關係穩定，馬英九指出，這話說得很好，但為什麼國民黨執政可以維持兩岸關係的穩定，她執政卻做不到？因為兩岸沒有互信。馬強調，國民黨堅持「九二共識、一中各表」，就是因為這是建立互信的重要步驟，有了互信，才可能維持和平穩定安全，因此重要的不是說一些漂亮的話，而是要拿出實際行動，建立兩岸互信。

(中時新聞網)