今年因為新冠肺炎疫情，幾乎到哪裡都有人戴口罩，造成夏季兒童感染腸病毒、腺病毒病例大幅降低，但林口長庚醫院副院長邱政洵今天提醒，雖然全民戴口罩後讓腸病毒疫情降至最低，但仍然不能忽視沙門氏菌對幼兒的威脅，據今年1到9月林口長庚的門診統計，感染沙門氏菌的個案相較去年與前年不減反增，提醒家中有嬰幼兒或年長者的成年人，除戴上口罩外仍要經常維持手部清潔，避免沙門氏菌所帶來的嚴重併發症。

林口長庚近期收治3名1歲以下嬰兒因沙門氏菌腸胃炎住院的個案，其中年紀最小的僅出生10天，邱政洵指出，6個月以下的嬰兒感染沙門氏菌後很可能會引起壞死性腸炎、腸穿孔、腹膜炎及敗血症等併發症導致性命垂危，若家長發現嬰兒有嘔吐、腹瀉或發燒等病症應盡速就醫。

邱政洵說，沙門氏菌是一種食源性傳染病，台灣污染率最高的大多在豬肉、雞肉類，一般來說只要經煮熟後食用都沒有太大問題，但不到1歲的嬰兒並不會食用肉類，怎麼會感染到沙門氏菌？很可能是因家長在家中備餐時，未以正確方式消毒雙手，再經哺乳、餵食嬰兒的過程中傳染，因此照顧嬰幼兒除戴上口罩相當重要外，勤洗手也是相當重要的一環。

邱政洵表示，由於沙門氏菌對傳統抗生素如盤尼西林已產生抗藥性，因此在對嬰兒治療時多要採用後線的第三代頭孢子菌素，與一般幼童與成年人相比較不容易照護，提醒家長在餵食家中嬰幼兒或高齡長者時，應多加注意手部清潔，避免沙門氏菌的感染。

(中時 )