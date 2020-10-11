立法院長游錫堃今日出席公督盟餐會時表示，立院在6日已正式通過修憲委員會名單，隨時可透過政黨協商啟動修憲工程，但若修憲要配合縣市長選舉，時間不算太急，總預算案會比較急。

立法院日前透過朝野協商組成修憲委員會，由39位立委擔任，各黨比例分別為民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時力1人，後民進黨禮讓2席給無黨立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟，名單已於9月30日送出。委員會5席召委分別為民進黨推薦立委鍾佳濱、周春米、管碧玲，以及國民黨推薦立委鄭麗文、李貴敏。

游錫堃指出，修憲委員會隨時可以透過協商討論開會時間，而本會期是預算會期，有包含紓困、前瞻、總決算、總預算等等，還是要兼顧，所以時間上怎麼安排就看各黨團的意見。

游錫堃說，如果修憲要配合2022縣市長選舉綁公投，時間上倒是沒那麼急迫，反而總預算會比較急，目前各黨的召集人都已經協調出人選，等程序選出召集人後，就能開會。

日前民進黨派系「正國會」提出修憲，將「為因應國家統一前之需要」，刪除「統一」字眼，改成「為因應國家發展之需要」，引發內部擔憂造成執政困擾。游錫堃說，事前並不知情，事後黨團的意見，到現在也不知道，沒人告知過。

(中時 )