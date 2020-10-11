走高價路線的電動機車Gogoro，維修費用也很驚人，一名男子日前停在路邊的Gogoro被撞倒，由於粗估基本維修費就要超過1萬元，對方聽完報價後以為被敲詐，網友也驚喊：「好可怕的『狗肉』」，覺得外行人很難理解。
原PO在臉書《爆怨公社》表示，一名太太牽車時不小心撞倒整排機車，而他的Gogoro剛好被壓在中間，由於Gogoro最怕倒地，加上他這台屬於比較高級的車款，還有其他改裝配件，因此維修費比一般的Gogoro還貴。
原PO透露，光是後行李箱就要破萬元，「都還沒跟他說rizoma油杯跟牛角後照鏡與坐墊等，而且光車殼、照地燈等這些原廠零件就快上萬了」；對方聽到昂貴的維修費以為被敲詐，還酸他根本獅子大開口，讓他非常無奈。
貼文曝光後，網友紛紛回應「好可怕的狗肉」、「撞到狗肉已經很慘了…結果撞到的是一台精品狗肉」、「我現在都不敢停狗肉旁邊」、「外行人很難理解」；也有網友表示，「這人沒常識嗎？狗狗肉一倒都是3萬起跳啊」、「撞到機車界的賓士」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。