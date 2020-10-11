走高價路線的電動機車Gogoro，維修費用也很驚人，一名男子日前停在路邊的Gogoro被撞倒，由於粗估基本維修費就要超過1萬元，對方聽完報價後以為被敲詐，網友也驚喊：「好可怕的『狗肉』」，覺得外行人很難理解。

網友PO出他被撞倒在地的Gogoro，粗估基本維修費就要超過1萬元。（組圖／截自爆怨公社）

原PO在臉書《爆怨公社》表示，一名太太牽車時不小心撞倒整排機車，而他的Gogoro剛好被壓在中間，由於Gogoro最怕倒地，加上他這台屬於比較高級的車款，還有其他改裝配件，因此維修費比一般的Gogoro還貴。

原PO透露，光是後行李箱就要破萬元，「都還沒跟他說rizoma油杯跟牛角後照鏡與坐墊等，而且光車殼、照地燈等這些原廠零件就快上萬了」；對方聽到昂貴的維修費以為被敲詐，還酸他根本獅子大開口，讓他非常無奈。

貼文曝光後，網友紛紛回應「好可怕的狗肉」、「撞到狗肉已經很慘了…結果撞到的是一台精品狗肉」、「我現在都不敢停狗肉旁邊」、「外行人很難理解」；也有網友表示，「這人沒常識嗎？狗狗肉一倒都是3萬起跳啊」、「撞到機車界的賓士」。

中天新聞 電動機車卡難養？！ 年維修、保養恐花逾萬

(中時新聞網)