朋友妻竟被欺！基隆市1名20多歲年輕人妻，身材火辣、面容姣好，完全看不出已婚，5月底陪同丈夫到基隆市區KTV與丈夫的朋友們狂歡，過程中外出提款，碰巧遇到丈夫的林姓友人，在防火巷內狂吐，人妻好心上前拍背幫催吐，竟反遭林男強吻，隨即上下其手硬上嘿咻，事後更逃之夭夭，氣得人妻丈夫怒告，基隆地檢署日前將林男依強制性交罪起訴。

檢警調查，20多歲林男與被害人妻的丈夫、兄長都熟識，案發當夜，人妻賢伉儷與林男等友人一同相約歡唱，直至隔天凌晨2時許，人妻見大伙兒酒至半酣，好心想幫大家墊錢，無奈囊中羞澀，只好外出到ATM取款，豈料林男見人妻離開後，也聲稱要去買檳榔，後腳跟著離席。

隨後，林男跑到暗巷狂吐，人妻撞見後，好心上前拍拍背，見林男稍有好轉後，才去超商提款。人妻提完後，又經過暗巷，發現林男又再吐，人妻心腸好，再度上前拍林男的背，以免他噎著。

怎料，林男竟獸性大發，一把強吻人妻，不顧朋友道義，直接在巷內性侵得逞，人妻嚇得驚慌失措，趕緊跑回KTV向丈夫等人求救，但林男已聞風而逃，人妻在丈夫陪同下報警並驗傷。林男事隔一周才到案說明，坦承喝醉、有強吻，但不記得有嘿咻。

檢方認為，林男違背人妻的意願強制性交，依法起訴林男。

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(中時 )