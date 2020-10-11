雲林縣衛生局每年抽驗瘦肉精80多件，因應萊豬明年元旦開放進口，抽驗量將提高到280件。不過衛生局僅有一台液相層析質譜儀，無力做萊克多巴胺檢驗，先向食品藥物管理署申請委外檢驗費70餘萬元，並爭取一年增加20名稽查人力經費1200萬元。

雲縣衛生局近6年來抽驗瘦肉精肉品件數39件至83件，稽查地點包括肉類加工廠、超市、賣場、餐飲店，牛肉含瘦肉精容許量10ppb，豬肉不得檢出。

因應明年瘦肉精美豬進口，下周雲林縣議會臨時會將審議的雲林縣食品安全衛生管理自治條例修正案，豬肉及可食用部位一旦檢出瘦肉精裁罰5萬至10萬元。

雲林縣衛生局也編列70萬元委託檢驗乙型受體素費用，每件檢驗費2500元，預估明年抽驗250件至280件，加強稽查校園午餐、團膳業者。

局長曾春美表示，衛生局目前僅有一台液相層析質譜儀，用於檢驗農藥殘留與食品添加物已占去機器運作時間，無量能檢驗萊克多巴胺，目前需委外檢驗，未來若要自行檢驗，需耗資1600萬元建置，包括質譜儀1350萬元、一年試藥耗材190萬元、檢驗人力一年一人60萬元。

為使民眾購買豬肉一目了然，雲林縣衛生局針對縣內製造、使用、販售肉品業者推動豬肉原產地標示，市場攤商是查核重點，今年九月起已進入輔導期，明年元旦起開始查核，目標近700家。

曾春美表示，曾春美指出，該局食品衛生科編制僅6人，執行業務已力不從心，編制內的15名稽查組人員的業務繁雜，因應萊豬進口稽查，人力明顯不足，估計需增加20名人力，需1200萬元。

曾表示，雲林縣販售業者2981家、餐飲業者2674家、製造業者109家，每查核一家販售業者或餐飲業需1小時，查核一家製造業者需4小時，全部查核一遍共需6091小時。

(中時 )