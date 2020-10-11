國防部長嚴德發慰問林中士家屬並瞭解生活近況。國防部提供

國防部長嚴德發今日前往高雄，代表蔡總統弔唁不幸因公殉職的陸軍金防部林楷強中士，並慰問家屬，表達關懷與哀慟之意。嚴德發說，優先調整適宜的戰車到烈嶼地區。換言之，M41古董戰車可望退役。

嚴德發上午率國軍重要幹部，前往故林楷強中士靈前，懷著悲慟的心情上香致祭，同時安慰家屬並瞭解生活近況。嚴德發慰問家屬時表示，有關新式戰車獲得後的全般規劃都已經完成，也會依照總統的指示，優先調整適宜的戰車到烈嶼地區、對楷強從優撫卹，並全力協助治喪相關工作。

(中時 )