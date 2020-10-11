嚴德發：優先調整適宜的戰車到烈嶼地區 15:032020/10/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發今日前往高雄，代表蔡總統弔唁不幸因公殉職的陸軍金防部林楷強中士。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發慰問林中士家屬並瞭解生活近況。國防部提供 國防部長嚴德發今日前往高雄，代表蔡總統弔唁不幸因公殉職的陸軍金防部林楷強中士，並慰問家屬，表達關懷與哀慟之意。嚴德發說，優先調整適宜的戰車到烈嶼地區。換言之，M41古董戰車可望退役。 嚴德發上午率國軍重要幹部，前往故林楷強中士靈前，懷著悲慟的心情上香致祭，同時安慰家屬並瞭解生活近況。嚴德發慰問家屬時表示，有關新式戰車獲得後的全般規劃都已經完成，也會依照總統的指示，優先調整適宜的戰車到烈嶼地區、對楷強從優撫卹，並全力協助治喪相關工作。 (中時 ) #嚴德發 #烈嶼 #家屬 #中士 #殉職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台海若開戰 國防大學前教官憂陸出「這絕招」：拖垮台灣空軍戰力 15:102020/10/11 政治 看到小英的調整與善意 04:102020/10/11 時論廣場 國慶焰火夯 台南單日吸引60萬遊客創新高 15:572020/10/11 生活 闖蕩國際舞壇 董柏霖曾窮到只求別餓死 04:102020/10/11 藝文副刊 大陸外長王毅晤菲國外長 願推進「南海行為準則」磋商 09:432020/10/11 兩岸 法國西部觀光飛機與微型飛機相撞墜毀 5人罹難 05:322020/10/11 國際 運動中心器材寫大陸簡體字 中市府：已調整繁體說明 14:302020/10/11 寶島 奔騰思潮：王冠璽》從川普到木蘭—美國徹底個人主義的特徵與反思 15:562020/10/11 觀點 嘉縣久旱不雨 硬質玉米剛種就枯死 04:102020/10/11 地方新聞 公務員入職 要求宣誓效忠港府 04:102020/10/11 兩岸要聞 政治熱門新聞 2022台北市長會是誰？命理師斷言 - 政治 影／陳致中用這招測路平 網看傻眼：高雄人這麼好騙？ - 政治 台海開戰美軍不來？專家終承認：恐遇毀滅性失敗 - 政治 陳吉仲質詢中翻臉拍桌 王世堅爆氣怒轟：非常可惡 - 政治 家長擔心孩子會上戰場希望先不要去當兵 沈富雄直回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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