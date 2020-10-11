頭份市中央路進行全車道重新配置改建工程，造成當地交通受影響。（謝明俊攝）

頭份市的重要幹道中央路及民族路，近期都因面臨車道重整及雨水下水道等重要工程施工，導致當地交通面臨諸多不便，甚至因工期較長進入交通黑暗期，引來民眾抱怨，頭份市長羅雪珠請市民多加體諒，期望在工程完工後，帶給市民全新的交通品質。

頭份市中央路因由苗栗縣政府爭取前瞻計畫補助3億4千萬元，執行頭份竹南城市慢行綠網建置工程，也就是對中央路全面車道重新配置調整，打造成林蔭大道，以解決舊路面景觀貧乏狀況，讓頭份也能擁有先進都市的綠色景觀大道。

頭份市民族路進行雨水下水道鋪設工程，至今尚未完工。（謝明俊攝）

頭份市民族路進行雨水下水道鋪設工程，至今尚未完工。（謝明俊攝）

由於工程要將中央路全線翻建，所以從今年元月開始重工，預計要到明年1月間完工，先前工程是由道路兩側的人行道及自行車專用道等設施開始施作，所以影響層較小，但近來已經開始對主要車道圍隔施工，再加上配合自來水、瓦斯等管線汰換，因而影響到來往汽機車通行阻塞，不免引來部分市民不滿。

另外，頭份市民族路因屬頭份工業區周邊重要通道，過去，因當地地勢較低，每逢豪大雨後都會發生積水淹水問題，因此，配合苗栗縣政府水利處鋪設雨水下水道工程，以及多個管線工程汰換新管線工程，都希望利用這個機會同時施工，但由於各管線工程地下開挖的複雜性及不確定性，使用民族路施工歷時1年多下來仍未完工，惹來許多民怨，甚至頭份市代會主席溫俊勇為此還在臉書上發飆質疑施工單位牛步。

頭份市長羅雪珠在接受到許多民代及市民陳情下，特別公開請求市民們的諒解，大型交通工程適必會造成交通黑暗期及不便，希望市民們能共體時艱，一起度過黑暗期，她也會要求施工單位做好施工安全，未來得以提升道路安全品質。

(中時 )