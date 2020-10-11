30歲網紅波特王以講幹話、撩妹聞名，10日是中華民國雙十國慶，他在社群平台上PO出祝賀文，沒想到捕獲野生蔡英文留言，波特王靈機一動，調皮地撩總統，意外掀起話題。

波特王在國慶日當天，透過臉書發文：「祝大家雙十國慶快樂，中華民國109年生日快樂，也祝今天生日的國慶寶寶們生日快樂。」並開玩笑「手邊沒國旗，我先P一張」在照片裡的手臂P上一張青天白日滿地紅的國旗。

這則文章吸引許多粉絲按讚留言，連總統蔡英文官方臉書粉絲團都現身回應，她寫下：「一起來許願：願世世代代的台灣人，都可以勇敢的走向世界！」自詡「全世界第一個撩總統」的波特王自然不放過機會，在下方回應小英總統：「那只好走向你了，因為你就是我的全世界！（再撩一波）」笑說總統真的太親民，希望台灣加油。

事實上，波特王早在去年12月與蔡英文合作拍片時，無所不用其極的開撩總統，像是「我想把妳寵壞」等，逗得蔡英文不禁心跳漏了一拍，事後她表示聽過波特王的特性，「但哪知他的膽子那麼大」、「不過他還好啦，我知道他那天也算是滿克制」。

(中時新聞網)