「拒當後花園！」社區淪病患休息區 掛布條嗆醫院

新北市一處社區近期大動作掛起紅布條向正對面的國泰醫院進行抗議，由於長期以來許多病患穿著病服直接就在社區裡抽菸，未戴口罩的行徑讓附近住戶心驚驚，把社區當作「後花園」，滿地的菸蒂和垃圾讓住家大喊受不了。

住戶表示每天都有無數病患，直接就在社區內大解煙癮。隨手一丟的垃圾與菸蒂讓住戶頭痛不已，儘管社區有清潔人員每天清理，卻仍有礙觀感，正值防疫期間，也不見病患戴起口罩，如此誇張的行徑，使住戶各個憤憤不平。

住戶已多次向國泰醫院反映，卻沒有得到回應。社區走道成了病人的吸菸區，環境與衛生問題，使他們無奈至極。

以此國泰行政科主任表示，院方沒有公權力，導致在驅離的過程中，的確會有一些爭執。希望可以透過文宣上嚴厲用詞，達到嚇阻的效果。但這個說法民眾不買單，只好拉起布條抗議，拒絕成為國泰醫院的吸菸區。

開放性社區，每個人都能自由進出，環境應由大家一起維護，住戶只希望，院方能正視他們的訴求。

(中時新聞網)