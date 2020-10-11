中央氣象局稍早針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，上述地區民眾午後須特別留意。
氣象局指出，今(11)、明(12)兩天受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；今日白天桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
晚起至明日東半部地區、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
另外今日台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。
今日午後大雨特報區域：
【基隆市】
中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
【台北市】
士林區、北投區
【新北市】
三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區、淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區
(中時 )
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