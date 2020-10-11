台灣知名網紅、AV女優吳夢夢，因在付費平台SWAG拍攝影片爆紅，甚至前往日本發展，不過影片卻遭下載轉傳，讓她憤而揚言提告。近日，有苦主出面討拍，對此吳夢夢也回擊曝光兩人對話，質疑對方兩面手法，目的就是要降低和解金。

SWAG平台上分享許多「愛情動作片」，不過需付費才能觀賞，但有許多網友會下載並將影片外流，讓沒有付費的人也能看。此舉引發吳夢夢不滿，主張擁有著作權揚言提告，曾引起熱議，沒想到真的有人收到傳票。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「有人也跟我一樣被告了嗎？」目前求償5萬和解金，解釋因收到朋友私訊影片，之後轉傳到謎片群組，強調一直很喜歡這樣的社群，沒有政治沒有歧視，只有感謝大大無私的分享。

底下網友留言指出，「這也是他們賺錢的方式」「這或許是現在最快的致富方式了」「這種很多釣魚的」，但也有人說，「本來就不能傳，被告很正常」「應該是被告侵犯著作權法吧」。

網友轉傳吳夢夢影片遭求償。（圖／摘自爆廢公社公開版）

吳夢夢在PTT貼出兩人對話。（圖／摘自PTT）

不過，吳夢夢也在PTT發文表示，去年12月就已經提出告訴，告的是「著作權」，同意和解後卻被放上爆廢公社公審，對方同時又透過臉書私訊，低姿態要求降低和解金額，如果答應就願意刪爆廢文。

吳夢夢強調，場地、腳本、攝影、燈光、妝髮造型、助理、後製等等，均是她個人出資完成，應享有著作權，並貼出著作權歸屬聲明書。雖然是委任律師處理，能不能告成也沒把握，但吳夢夢希望自己可以透過法院認證，成為台灣AV創作享有著作權的第一人。

(中時新聞網)