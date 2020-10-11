共機頻頻擾台，甚至越過海峽中線，兩岸情勢緊張。國防部長顏德發更表示，為應對共軍擾台，我方空軍今年已出動戰機2197架次，耗費約255億元成本。對此，國防大學前教官柯畊宇感嘆，大陸和台灣軍機數量懸殊，如果大陸真要進攻，只要發動「機海戰術」就能拖垮我國空軍戰力，到時，台灣將面臨巨大壓力。

嚴德發7日表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。

對此，柯畊宇日前港媒接受《中評網》採訪時感嘆，台灣戰機基本上著重在「爭取維護空優」，只要解放軍機採「機海戰術」模式，台灣將面臨巨大壓力。且兩岸戰機數量懸殊，大陸包含二線戰機就要近4千架、台灣只有400架，只要大陸先派二線戰機起飛升空，主戰戰機主決戰，這一定能拖垮台灣空軍戰力。

柯畊宇更表示，還有後備補勤問題，通常戰鬥機飛回後，很多零件都要一次性更換，「機胎磨損迅速需頻繁換新，更別說戰鬥機專用的『航空油料』等儲油問題」。若兩岸真走向對抗，台灣後勤要如何因應也是問題所在。

(中時新聞網)