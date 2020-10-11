北市議員羅智強日前控訴，監察院調查他2018年參選台北市議員的政治獻金，針對其中4筆小額募款的政治獻金，質疑身分證字號與本人不符，而最小的一筆金額僅306元。資深媒體人韋安提及此事以及國民黨立法院黨團總召林為洲拋出「中國國民黨」改名的想法，他感嘆表示，國民黨好像只有羅一匹孤狼，有些同志不奧援還在後方耍嘴皮、博流量。他斷言，「孤狼和群狼的下場和結局，和國、民兩黨一模一樣」。

羅智強日前表示，2018年他幾乎都是靠臉書粉絲小額捐款參選的，一共募得了8000多筆小額捐款，捐99元、500元、1000元、1萬元的都有，而監察院說他有4筆捐款，姓名與身分證字號不符，其中最小的金額是306元，另外3筆都是低於1萬元。

國民黨立法院黨團總召林為洲昨拋出「中國國民黨」改名的想法。對此，國民黨中央表示，林為洲的本意是強調國民黨沒有不能討論的議題，但現階段「改革」才是重心，而非改名。

針對這兩事，韋安在臉書指出，當羅智強在風雨中，一個人街講300場，監察院以306元政治獻金追殺他時，林為洲竟然在雙十國慶日，提議黨名去「中國」。

韋安直言，民進黨有狼性，且是狼群戰術，有的偵查、誘敵、攻擊、掩護，分工合作，最後分享戰利品。國民黨好像只有羅智強一匹孤狼，有些同志不僅不奧援，而且還在後方耍嘴皮、博流量，等著撿便宜。「孤狼和群狼的下場和結局，和國、民兩黨一模一樣」。

(中時新聞網)