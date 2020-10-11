NBA總冠軍賽收視不佳，外界把矛頭對準政治因素，包括美國總統川普(Donald Trump)批評的國歌陳抗事件，他還把湖人球星詹姆斯(LeBron James)當成箭靶。NBA近來內外交困，外面有火箭總管炸出來的香港事件，內部則有黑白的種族矛盾，簡直是兩面不討好。

川普在8月球季中說：「看看籃球的收視率跌得多低，他們有大麻煩了。」對台灣較為友好的共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)說：「NBA正在侮辱自己的球迷，把每一場比賽變成左派政治訓話。」參議員霍利(Josh Hawley)更是嚴詞逼問NBA總裁，「你們什麼時候才會和支持黑人民權一樣地支持香港人權？」

NBA因為火箭總管莫瑞(Daryl Morey)挺港風波得罪大陸球迷，直到火箭被淘汰了，總冠軍賽打到第5戰前，央視才解禁全國轉播。問題是傷害已經造成，還有餘怒未消的球迷抵制收看，香港那邊更有很多討厭詹姆斯的人也拒看比賽。因為詹姆斯在這起事件表現得對大陸較為友好。

美媒《雅虎體育》分析，今年由於新冠肺炎疫情導致整個運動市場下挫，這絕不只是NBA一家的困境。加上復賽時間跟美式足球NFL相撞，公鹿、快艇這些熱門球隊提早出局，收視率會跌也是當然的，不能簡單說是總裁、詹姆斯、或是政治陳抗的問題。

(中時新聞網)