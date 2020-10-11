大聯盟受疫情嚴重影響賽季，不僅賽程縮水，球迷還不能進場，雖然國聯冠軍賽跟世界大賽會將開放11500人進場，不過由於道奇與勇士的國聯冠軍賽在第三地進行，道奇為了回饋在洛杉磯的自家球迷，決定在道奇主場的停車場架設60英尺大螢幕，開放球迷們「開車」進場看轉播，一起享受季後賽。

國聯冠軍戰在後天開打，於第三地遊騎兵在德州的主場全球人壽球場進行，道奇為了回饋球迷，將要在道奇球場的2號、3號球場架設60英尺大螢幕，並且透過FM廣播進行車內轉播，運作方式符合洛杉磯「汽車電影院」規定，以車計費一車只要75美金。

道奇也為此制定一些規定，包含只能在車上觀戰，除非上廁所不然不行下車，入場前也要繳交健康聲明書，且只要離開車子就一定要戴口罩，每間廁所最多只允許5人排隊並保持距離，就連車子都要相隔6英尺，而且現場沒有販賣食物，球迷需自行帶餐看球，不過禁止飲酒，在停車場內限速5英里，約時速8公里。

道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)表示，「我們有最棒的球迷，他們的支持對我們意義重大，雖然很希望能在道奇球場迎接56000名觀眾，但也相當感謝球團為此創造一種安全的方式，來為我們晉級世界大賽加油。」

(中時 )