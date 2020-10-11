陳女騎機車行駛於台9丙線南往北上車道，行經一處轉彎路段時，疑似沒有掌握行車動線，不慎衝出道路標線，撞上路旁路燈電線桿。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方目前已報請花蓮地檢署檢察官會同法醫進行相驗，釐清車禍發生原因。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

全民運進入倒數！一名代表花蓮參加龍舟隊的18歲陳姓女選手，今上午騎機車行經轉彎路段時，疑似轉彎幅度過大，不慎自撞路旁路燈電桿，造成頭部受到重傷，送醫急救仍回天乏術；至於車禍發生原因，正由警方調查處理中。

警方指出，今上午9點許，陳女騎機車行駛於台9丙線南往北上車道，至吉安鄉干城村吉安路6段一處轉彎路段時，疑似沒有掌握行車動線，不慎衝出道路標線，撞上路旁路燈電線桿。

附近居民聽到一聲撞擊聲響，趕往現場查看竟是車禍，立刻報警；警消人員到場發現陳女身受重傷且頭部嚴重受創，立即送往慈濟醫院急救，醫院急救無效，11時20分宣告不治。

警方表示，陳女有合格駕照，且酒測值為0，目前已報請花蓮地檢署檢察官會同法醫進行相驗，以釐清車禍發生原因。

據了解，陳女今年6月剛從花蓮高農畢業，代表花蓮參加今年全民運動會龍舟隊的選手，上午才在鯉魚潭訓練完，卻因轉彎幅度過大，不慎自撞身亡，親友及龍舟隊員中午接獲噩耗時悲慟萬分，難以接受陳女已離世的消息。

(中時 )