樂園設置打卡牆，秀出屬於你的台灣女孩特質。（陳淑娥攝）

10月11日是世界女孩日，同時也是台灣女孩日，台中麗寶樂園渡假區馬拉灣招待女性免費入園，且中午12點前只限女孩入園，男性遊客止步。樂園男性員工則發揮創意，自製海島風洋裝並化妝大力響應，讓不少遊客又驚又喜。

麗寶樂園渡假區表示，園區祭出女性限定優惠，其中水樂園馬拉灣女性當日免費，一早就吸引許多女性遊客排隊等候進場，台北蔡小姐說，看到消息後揪了姊妹跟同學，特別南下來台中，體驗全女孩的水樂園感覺相當特別。

馬拉灣員工賴祈宏與黃彥凱也發揮創意，自製海島風洋裝響應。（陳淑娥攝）

4-12點前限女孩的樂園，吸引許多人體驗嘗鮮。（陳淑娥攝）

由於馬拉灣當天12點前限女性入園，園內男員工也特別戴上粉紅領巾響應，還有人以遮陽布廢物利用改造成海島風洋裝扮女裝，員工賴祈宏與黃彥凱表示，希望能與遊客更加貼近並響應活動，絞盡腦汁廢物利用自製洋裝，還向女同事借口紅化妝，項鍊則搭配馬拉灣風格，以粉紅蛙鏡代替，用最直接的行動支持台灣女孩日，許多遊客也稱讚他們的用心。

麗寶樂園渡假區這天也特別邀請勵馨基金會，招待十多名參加過台灣女兒館圓夢計畫與性平培力課程的女孩們，一起免費玩探索世界、馬拉灣、天空之夢摩天輪。來自台中的培力女孩李均容說，許多人都不知道台灣女孩日，樂園能夠辦這樣的活動覺得很棒，女孩需要知道自己有多麼寶貴，讓更多人一起提升女性在各方面的權利。

麗寶樂園渡假區招待勵馨基金會多位女孩，免費玩樂園、摩天輪，歡度台灣女孩日。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區招待勵馨基金會多位女孩，免費玩樂園、摩天輪，歡度台灣女孩日。（陳淑娥攝）

其中還包含參加登雪山計畫的圓夢女孩，今年18歲蚊子（化名）說，從小身體不太好，但一直想挑戰自己、跨出舒適圈，所以報名圓夢計畫，剛開始害怕自己不能完成爬雪山的目標，但還是鼓起勇氣完成，台灣女孩應該要更勇敢的挑戰自己，有勇氣就可以完成更遠大的夢想。

麗寶樂園渡假區表示，除了馬拉灣女性免費，天空之夢摩天輪當天只要完成打卡女性即可免費搭乘，晚間七點起還會亮起女孩日限定燈光秀，將播放粉紅力量、花朵、愛心、泡泡女童、繽紛彩虹等圖案，邀請女孩們勇敢追逐夢想，一起為台灣女孩發光。

今晚七點摩天輪將點亮台灣女孩日燈光秀。（陳淑娥攝）

(中時 )