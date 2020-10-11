有感於資源回收場火警意外頻傳，且場內多堆放易燃物品、相當危險，台中市府環保局偕同消防局組成「環消聯防師」，共同輔導全市284家回收處理業者，並加強公安稽查，截至9月底，共查獲37家業者消防設施不符規定，經勸導後仍有3家未改善。

根據內政部消防署所做的資源回收場起火原因分析，資收場火警發生原因有高達47.6％是室外空地遺留微小火源或煙蒂等火種，另電器因素占21.4％，環保局由此認為，若回收處理業者能做好電器用品的管理、確實防範微小火源未熄滅的情況，應可有效降低火警發生率。

環保局強調，在輔導方面，特別加強業者防火觀念，包括回收處理業者應在回收場域內嚴格禁止抽菸、燃燒廢棄物等，而收取回收物時應檢查有無遺留蚊香、菸蒂或線香等未熄滅的火種，此外，業者應主動汰換老舊電路管線、不使用的電器產品應拔除電源。

此外，市府日前也舉辦台中市應回收廢棄物回收處理業消防安全宣導說明會，會中，特別舉歷年資源回收場火災事件、查核消防設備時常見的缺失為例，並示範滅火器操作方式等，提醒資收場、處理場應依規定設置消防設備並定期舉辦演練。

環保局指出，除加強業者輔導，同時也與消防局全面稽查台中市284家回收處理業，盼業者能加速改善場內消防設施，9月底前共查獲37家有未設置滅火器、滅火器使用期限過期或室內消防栓故障等情況，經勒令改善後，剩餘3家必須於10月底前改善完成。

(中時 )