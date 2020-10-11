台中市推動多元計程車服務，去年10月上路後，第一波有5家業者投入經營，今年9月又增加4家業者，目前累計服務車輛已突破1100輛，提供民眾更多元選擇；中市府交通局指出，多元化計程車的規模持續擴大中，第三波已有3家業者參與徵選。

中市府交通局指出，台中市多元化計程車第一波有怡美車隊、大都會車隊、飛狗車隊、台灣大車隊及中華大車隊5家投入營運，今年第二波包括友愛車隊、中天車隊、台中無線車隊及干城車隊也於9日完成籌備後加入，規模持續擴大。

多元化計程車又被稱為「台版UBER」，交通局長葉昭甫表示，多元化計程車非傳統計程車的黃色車身、也無車頂燈，但車牌與一般計程車相同、為白底紅字，其是以彈性費率、預約平台叫車的創新經營模式打進市場。

想搭乘多元化計程車必須透過網路APP平台預約叫車，消費者可以選擇車輛、駕駛並獲得預估車資、車輛定位、行車軌跡等相關資訊，乘車後並以電子支付付款，還可評價乘車品質，因其具相當機動性、費率較彈性，頗具市場潛力。

葉昭甫強調，多元化計程車依規定不能巡迴攬客或排班，民眾搭乘前應辨明政府合法授權經營的白底紅字車牌，以維護自身權益，民眾可登入交通局網站了解服務車型及收費費率等相關資訊。

(中時 )