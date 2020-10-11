女星「黑妹」李麗霞(本名李翊寧)是選秀比賽出身，被相中後活躍於80、90年代，是相當有人氣的青春女星，將屆60歲的她，先前卻爆出頸椎受傷、肺炎及腦部腫瘤等病痛，接連三度入院動手術，而她近日上節目，除了分享走過生死關頭的心聲，也吐露17歲出道前未婚生子的艱辛往事。

李麗霞近日作客電台節目《1圈圈 星光背後》，分享最近的生活，至今仍接演出的她，透露因新冠肺炎影響，導致她已完全停工長達半年以上，是有生以來收入最慘烈的時刻，但她轉念，畢竟之前健康狀況出了大問題，剛好趁著個時候好好休養，也因病在鬼門關前走一遭，過去的自己很執著，如今學會放下，並珍惜所有的，透露疫情期間女兒跟2外孫經常打電話來關心，這已讓她很開心了。

其實李麗霞自小就過著辛苦的生活，還沒出道前，還是少女的她因為擁有好歌喉，10多歲就在香港的夜總會酒廊唱歌，也因此結識了初戀，22歲時她參加了新秀歌唱比賽，不但知名度大開，也被唱片公司相中，眼看就要簽約圓星夢，但李麗霞卻遲疑婉拒。

原來是因為她在夜總會時認識初戀男友，17歲時未婚懷孕，當然參加比賽時，沒人知道她有一個女兒，而唱片約一簽就是7年，「他們不捧我怎辦？我還要養家」，雖然最後李麗霞仍出道，但卻因為這件事，自認是「感情的失敗者」。

而多年後，她在加拿大認識了前夫，但因她不會說英文，加上加拿大冰天雪地，李麗霞坦言當時她才20多歲，演藝事業剛起步，「我才了解我是匹野馬」，要在加拿大定下來根本不可能，因此即便前夫很疼愛她，但最後因不適應國外生活而離婚，婚姻僅維持2年，而即便如此坎坷，李麗霞仍是撐了過來，如今的願望是想再開個人演唱會，並看著2個外孫大學畢業。

(中時新聞網)