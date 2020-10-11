先前在「臨床內分泌與代謝」期刊中有一項研究指出，如果先運動再吃早餐，脂肪的代謝量是吃完早餐再運動的兩倍，許多熱愛運動瘦身的人馬上蠢蠢欲動，打算空腹運動。運動營養師楊承樺表示，最近有英格蘭巴斯大學的研究指出，雖然先運動再吃早餐運動中脂肪燃燒是運動前先吃早餐組的兩倍，但消耗的總熱量是一樣的，甚至6週後的減脂結果也並無差異，高燃脂並不等於高減脂！

空腹運動脂肪代謝兩倍 長期減脂效果一樣

運動可以幫助消耗熱量，但到底是早上運動前吃東西還是運動後再吃早餐，一直都是運動愛好者的熱門議題。近期由英格蘭巴斯大學領導的研究，招募30位超重又久坐的人進行騎車實驗後發現，所有人在騎車後消耗的熱量差不多，不過空腹運動者，脂肪的代謝量，是吃完東西才運動者的兩倍。楊承樺營養師說明，空腹運動者消耗的熱量中，脂肪的利用率是40%到50%，但6週後減脂的結果是一樣的。

運動一小時 脂肪燃燒差異一口飯補回

再次證明，高燃脂不等於高減脂。楊承樺舉例，60公斤的人，騎腳踏車1小時約消耗300到500卡，假設是中強度狀況下，50%脂肪利用率是150卡。而吃完再運動者脂肪利用率是25%，脂肪燃燒75卡，只比空腹運動者少75卡，而75卡大概多吃一口飯就補上了。所以如果不確定自己可以忍受空腹運動者，不建議硬逼自己一定要空腹運動。

空腹運動主要效果 改善胰島素敏感性

適度空腹運動主要的效果是可以改善胰島素敏感性，研究人員發現空腹運動可以讓脂肪利用效率高，肌肉細胞對胰島素的反應提高，降低血糖水平，這對某些有胰島素敏感性降低、有血糖不易控制風險者來說，具有改善作用，能幫助血糖控制。不過楊承樺營養師提醒，糖尿病患在沒有取得醫師確認狀況之前不建議貿然進行。

僅限於中強度運動 高強度運動不宜

另外要注意的是，此研究中所進行的是只限於慢跑、騎車等「中等強度」的情況。如果需從事高強度運動，如長時間連續運動、高強度間歇或較大重量的重訓等，這類對醣類需求高的運動時，就不適合採取空腹運動的方式，楊承樺營養師說，因運動前熱量攝取不足，很可能會覺得運動時無力，嚴重時可能運動到一半體力不支，運動中頭暈甚至受傷。（文授權提供／健康醫療網）

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(中時新聞網)