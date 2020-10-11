國慶連假最後一天，國道中部路段中午起湧現北返車潮，大量車流走走停停，車速僅30至70公里，國道警方統計中午前至下午已發生11起小事故。（摘自1968APP／謝瓊雲彰化傳真）

國慶連假最後一天，國道中部路段中午起湧現北返車潮，大量車流走走停停，車速僅30至70公里，國道警方統計中午前至下午已發生11起小事故。（摘自1968APP／謝瓊雲彰化傳真）

國慶連假最後一天，國道一號中山高中部路段中午起湧現北返車流，國道警方統計彰化路段已發生11起追撞擦撞的小事故，北斗至員林車速僅40多公里，台中中港至豐原交流道車多，大雅段更低於40公里，預估壅塞情形恐將持續到今晚。

國道3大隊隊統計，今天上午10點多至下午2點多，北斗到員林路段，已陸續發生11起事故，主要多為未保持安全距離而產生追撞、擦撞。下午之後，台中中港到大雅路段、大雅到豐原段，車速都僅維持30幾至70幾公里之間，走走停停。

國道7大隊則指，國道中部路段昨天晚間就提前湧現北返車潮，一度塞車，但一早車流順暢，直到中午過後國6也開始塞車。目前從國6東草屯銜接國道3號霧峰系統沿途車多，時速僅30至40公里，與一般周日塞車情況差不多，雍塞狀況預估同樣會延續到晚間。

警方呼籲用路人保持安全距離，避免發生追撞；建議中部民眾短程行車，可改走平面替代道路，國道1號埔鹽系統北向入口匝道今天依舊維持全天封閉。

(中時 )