國慶焰火及連假外溢效應湧現，南市風景區人潮倍贈。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

國慶焰火、國慶連假帶來觀光外溢效應，開館1周年的台南山上水道花園博物館湧現人潮，3天假期突破上萬人入園， 第70萬名入園遊客出現在11日下午，是來自台南安平的楊先生一家，他們也獲得1年免費遊園資格；館方由售票情況分析，連假期間外縣市購票民眾超過5成，有別以往在地遊客居多狀況，國慶焰火吸客效應明顯。

45歲的楊睿棋帶著妻子跟2個小孩從安平前來，他們前一天晚上才欣賞完國慶焰火，連假最後1天趁著好天氣，帶著孩子出遊，楊太太很興奮，雖然家住台南，但還是首度到水道博物館，沒想到就成為幸運兒，以後也要多帶朋友來逛逛。

國慶焰火及連假外溢效應湧現，南市風景區人潮倍贈。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市長黃偉哲也到場致贈幸運的楊家人紀念品以及1年免費入園門票，他說，很開心第70萬名遊客的禮物是留在台南，更感謝全國遊客對水道博物館的支持，水道博物館開館1年就創下入園人數70萬的紀錄，如果不是年初疫情影響，成績應該會更好。

國慶焰火及連假外溢效應湧現，南市風景區人潮倍贈。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

南市府文化局指出，水道博物館開園後，搭配鄰近的化石館、南瀛天文館、南科考古館及樹谷園區，打造出山區博物館大聯盟，也帶動周邊觀光產業，局長葉澤山表示，明年開始除了持續既有的規畫建設外，也將強化博物館典藏及教育功能，寓教於樂，讓博物館成為全民共享的文化休閒場域。

(中時 )