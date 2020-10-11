國慶文告講稿紙本。（圖／取自鄭運鵬臉書）

昨日是中華民國109年國慶，總統蔡英文今年國慶文告主題為「團結台灣，自信前行」，主要聚焦在防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點；蔡強調，要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇；「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任」。同黨立委鄭運鵬指出，今年蔡唯一一句脫稿談話就是，在文末加入了「中華民國生日快樂」。

鄭運鵬在臉書發文表示，「總統唯一一句脫稿談話，一起朝有光的地方前進，『中華民國生日快樂』，謝謝大家。」並在文末特別標註「我最專心聽講」。附圖則是國慶文告講稿紙本。

但對於鄭運鵬的這個說法，一位韓粉網友相當不以為然，直言雙十國慶本來就是應該要慶祝中華民國生日的日子，但總統的演講稿裡面卻隻字未提，還要靠「脫稿」才能提到，這到底是甚麼邏輯？這句話不是本來就應該寫在稿子上的嗎？難道堂堂正正地為中華民國慶賀、祝福有這麼困難嗎？

該網友的說法也引來許多討論，其他網友也留言表示「民進黨政府就是這樣，做事情都要遮遮掩掩的」、「他們就是沒有發自內心祝福中華民國」、「噁心」、「這真的太離譜了，都已經到國慶日了還不肯放下意識形態嗎」、「可惡的民進黨」。

總統唯一一句脫稿談話， 一起朝有光的地方前進，［中華民國生日快樂］，謝謝大家。 #我最專心聽講 由鄭運鵬發佈於 2020年10月9日 星期五

(中時新聞網)