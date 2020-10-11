蔡英文總統在國慶演說中提到將要全力、全方位投入供應鏈的重組，對此，國民黨立委李貴敏質疑，民進黨執政後，台灣經貿傾中現象節節攀升，今年1到8月大陸和香港佔我出口比重已達到歷史新高的43.2％，民進黨「仇中」醜話說盡，對大陸倚賴卻創歷史新高。如此自相矛盾，民眾對民進黨官員畫的大餅還能期待些甚麼？

李貴敏質疑，所謂「全方位投入供應鏈重組」，是鼓吹台商脫離中國大陸，轉以美國為中心的供應鏈嗎？擬定供應鏈重組前，難道不需要先了解台美雙方間的關係與共識嗎？變動兩岸現狀前，難道不應該先務實的面對可能遭受的衝擊嗎？

李貴敏說，蔡政府至少要確定是不是要割捨兩岸經貿關係所導致的經濟負成長或至少581億美元的出超等，真的是台灣所可以承受的？還是美國有同意貼補我們「供應鏈全面重組」的損失？

李貴敏指出，以「萊豬進口」為例，民進黨政府不是才表示可換取我們的國際地位？讓台美貿易復談？姑且不論美國貿易談判代表萊特海澤公開反對台美續談，目前台美之間貿易談判還停在TIFA，也就是貿易暨投資架構協定階段，如果還沒有結束，又怎麼直接跳到BTA跟FTA呢？

李貴敏認為，要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚重鎮；以現有政府效率與創新能力，落後國際的台灣金融及人才交流管理政策，又談何容易？「尤其台灣社會與產業面臨的是一個凡事政治化、凡事務虛的大內宣政府。」

李貴敏批評，民進黨政府反應慢半拍不說，屢屢以落後的政治思維箝制產業與市場的發展。試問，香港近來政治情勢動盪，各國莫不爭相攏絡、爭取頂級的金融專業人才為要務。就此，民進黨政府做了什麼？有針對爭取全球化優秀人才拿出任何辦法嗎？又有任何具體成效嗎？

李貴敏說，如果我們的產業要大幅調整、重構，不預先作好受衝擊影響的產業研析因應方案，並做好調整措施，台灣產業要怎麼樣因應？又如何確保對台灣利大於弊？政治口號聽來動人，卻沒辦法解決經濟問題。民進黨與小英政府務必三思、切勿愚民。

(中時 )