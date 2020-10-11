立法院長游錫堃今日受訪時表示，中國近期對台灣很積極、兇悍，但主動挑起戰事的可能性不高，實際目的應是要逼美國開啟對話。國民黨立院黨團總召林為洲回應，當然希望能如游錫堃所言，不要打仗最好，但執政黨仍應積極謀求和平並強化國軍戰力。

林為洲指出，中國最近的一些動態，已影響到我國防空識別區，即便如游錫堃所言，可能是「項莊舞劍，意在沛公」，目的是希望和美國開啟對話，但台灣仍要當心。

林為洲說，弭平戰爭危機的最好方法就是兩岸提出善意，雙方坐下來對談，日前國民黨本打算率團赴中參加「海峽論壇」，原意也在於此，但對方一席「求和說」，等同沒有給予尊重，所以國民黨才決定取消出席。但兩岸若要避免戰爭，由執政黨出面主動拋出善意的橄欖枝當然效果最好。

林為洲表示，另一方面，台灣也要加強自我國防戰力，近日討論得沸沸揚揚的兵員問題，或許可以思考目前僅4個月的軍事役是否該考慮延長，而教召的內容也應重新檢討。

林為洲指出，對岸近期的動態確有可能是為了與美國重啟對話，但別忘了戰機飛越的是台灣領空。中美角力因素複雜，又牽涉到貿易戰、美國大選等等，很多是台灣沒有辦法去左右的，但釋出善意和強化國防是我們可以決定的，執政黨也應該馬上來做。

(中時 )