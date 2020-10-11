「小鬼」黃鴻升上月16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，黃鴻升的離世留給外界無限惋惜，而在6日的「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會中，生前好友想起小鬼的好都不禁難過流淚，而有粉絲為了紀念黃鴻升，還特別為小鬼買下一顆行星的命名權，名字曝光後更讓人看了都不禁鼻酸。

小鬼生前喜歡外星人，而小鬼生前為自己取的英文名字「Alien」，就是象徵外星人、未知的生物，代表著自己像外星人般無法被定義，並擁有豐富的想像力以及無限的創意和可能性，根據《NOWnews今日新聞》報導，有粉絲買下行星命名權，名字就是小鬼的英文名字「ALIEN HUANG」。

原來是有粉絲為了紀念小鬼，並在社群網站PO出2張英文證書，上面寫著小鬼的英文名字「ALIEN HUANG」，消息一出讓小鬼的好友很感動，在網上轉發並寫下：「謝謝妳分享給我們」。

其實除了粉絲買下行星的命名權外，演藝圈藝人則是以各自的方式來紀念小鬼，KID就把小鬼刺在手臂上，想一直記住這個摯友，而小鬼妹妹則是在耳後刺上愛心，並寫下「1983及2020」，代表小鬼在世的年份。

(中時新聞網)