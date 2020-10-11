據統計，遊客最喜愛台南美術館。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

國慶焰火昨晚（10）圓滿落幕，據台南市政府觀旅局統計，昨日台南迎接史上最多的60萬遊客，各觀光景點人潮也都明顯增加，其中以台南美術館、山上花園水道博物館、奇美博物館最為熱門。台南市長黃偉哲稱，國慶假期還有1天，看完焰火最好留在台南多住1晚，養足精神吃喝玩樂。

觀旅局統計，多處景區在國慶日當天，皆衝出今年以來最高遊客量，包括正舉辦2020風車節的德元埤荷蘭村、濱海地區北門遊客中心、親子遊客喜愛的頑皮世界野生動物園等，遊客量皆增加將近3成以上。

山上花園水道博物館也相當熱門。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

而麻豆總爺藝文中心10月舉辦和風文化祭，推出看西陣織展、穿浴衣、逛市集、看表演、做和風小物等活動，讓未能出國的民眾體驗宛如在日本京都的古老日式氛圍，昨日更有超過3700人次入園。

其中，安平是觀賞國慶焰火主場地，早於中午前已湧入大批民眾進場等候，台南市政府在主、副舞台附近規畫共480處攤位，不少業者反映，收益比預期多了5成以上，不到晚間7時就已全數售罄，得緊急叫貨備料。台南市政府經發局則預估，每攤營業額大約會落在8萬至10萬左右，相當可觀。

觀旅局也稱，國慶連假估計可創造約9億元的觀光消費產值，台南將近1萬4000間房的旅館業，連續2天近乎滿房狀態，預估也有9000萬元以上的住宿消費，預估加總至少創造10億元產值。

觀旅局長郭貞慧表示，國慶日一天超過60萬人湧入台南市，這對市府是很大的挑戰，對觀旅局同仁及各觀光旅遊業者，更是首次面對如此大量的遊客人潮，未來將持續改善，絕對有信心承接辦理更大型活動的觀光人潮。

(中時 )