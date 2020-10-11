中醫藥與書法也能巧妙融合！中國醫藥大學立夫中醫藥博物館12日將舉辦「第二屆中國醫藥大學全國中醫藥書法比賽展」，透過優美的書法呈現《黃帝內經》、《傷寒雜病論》等中醫知名著作，現場並將邀專家為作品撰寫解析，盼藉此讓中醫藥知識更貼近民眾生活、應用於日常保健。

立夫中醫藥博物館館長高尚德指出，暑假期間曾舉辦中醫藥書法比賽，徵集全國優秀作品共54幅，從作品中可觀察到，許多民眾對於中醫藥典籍的閱讀，包括《黃帝內經》、東漢張仲景《傷寒雜病論》、唐代孫思邈《備急千金要方》與清代孫星衍《神農本草經》都是重要參考題材，更可發現民眾對中醫藥文化的推崇。

為讓這些優秀中醫藥書法創作能獲得更多人欣賞，立夫中醫藥博物館12日起舉辦「第二屆中國醫藥大學全國中醫藥書法比賽展」，將持續展出至明年1月29日，高尚德強調，展出的作品都有中國醫藥大學附設醫院的中醫藥專家撰寫闡釋，由專家娓娓道來當中意蘊，讓民眾清晰理解艱澀原文，幫助民眾理解。

館方強調，透過中醫藥與書法創作的融合，讓中國醫藥知識與書法墨韻融為一體且相互輝映，藉以推廣中醫藥文化，盼讓民眾在觀展之餘也獲得中醫藥調治養生好知識。

(中時 )