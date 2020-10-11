人民銀行副行長陳雨露11日撰文表示，大陸要加快中央銀行法定數位貨幣的研發和可控試點，保障支付安全，加強金融科技創新研究及其在金融基礎設施建設中的應用，彌合數位鴻溝，提升運行效率與監管效能。

陳雨露在中國金融雜誌上撰文稱，大陸要加強宏觀政策協調，逐步擴大宏觀審慎政策的覆蓋範圍，加強對重點領域金融風險的監測、評估、預警和處置。

他提到，要支持金融機構為科創企業提供全方位金融服務，充分發揮主板、科創板、中小企業板、創業板和新三板功能，暢通創業投資市場化退出渠道。此外，大陸也要加大對林下經濟、板下經濟、生物種業、現代農機、智慧農業等農業科技領域的支持力度。

同時，大陸要加快推進上海國際金融中心建設，支持香港離岸人民幣市場發展，促進粵港澳大灣區金融市場互聯互通。進一步完善跨境人民幣政策框架，提升人民幣使用的便利化程度和接受度，推進人民幣國際化。

此外，要優化「一帶一路」沿線地區能源開發建設金融服務，支持金融機構與「走出去」企業深入合作，深度參與海外能源開發建設。

(工商 )