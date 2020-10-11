疾管署今天公布公費流感疫苗接種數量達192.5萬劑，較去年同期的152.1萬劑多出不少，但疾管署副署長莊人祥分析，目前仍然難以判斷是否有催出過去不曾施打公費流感疫苗的族群，最快還要等到下周數據出爐後才能評估。

根據疾管署統計，今年公費流感疫苗接種數以65歲以上族群比例最高，已打掉87萬劑，至於50到64歲的族群中，則也有50.5萬人次接種，較去年同期的32萬人次來的高，但莊人祥認為，今年50到64歲族群看似踴躍，但實際上仍難評估是否為過去不曾施打流感疫苗的族群。

公費流感疫苗從10月5日開打，首日接種劑量達42萬，為去年同期的2倍，到10月9日為止，接種數字雖然逐日下滑，但基本上都高於去年同期，唯獨10月10日適逢雙十國慶，多數診所休診，因此僅有不到8萬劑的接種量。

莊人祥分析，要能看出今年50到64歲族群是否施打意願較為踴躍，還要再觀察一周才較準確，若下周接種數字未大幅下滑，即可判斷今年有催出過去不曾施打流感疫苗的族群進行接種，但若下周接種數字明顯下滑，就代表過去會施打公費疫苗的族群較為踴躍。

據統計，符合公費流感疫苗資格的50到64歲中壯年族群約有530十萬人，但去年這族群的施打率僅有18.7％，在所有族群中敬陪末座，而今年中央備足的公費流感疫苗總量共600萬劑，因此50到64歲族群出面施打疫苗的踴躍程度，將足以撼動國內公費流感疫苗的供應量是否足夠。

(中時 )