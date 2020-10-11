娛樂8點半》曾被譽為「東方最美女星」的樂蒂，26歲就奪下金馬獎影后，演藝事業達高峰，婚姻路卻不順遂，她只好親自抓姦申請離婚，未料離婚隔年就因心臟休克過世，31歲就香消玉殞，留給外界無限惋惜。

樂蒂出身望族，父母從小就過世，她跟著兄弟姊妹寄住外祖父母家，外祖父經營的「天蟾舞台」是上海四大戲劇舞台之首，因此她自幼就接觸表演藝術，常模仿戲台上花旦的神態動作，連梅蘭芳夫人都稱讚她有表演天分。

樂蒂15歲時考進「長城電影公司」，並簽下5年約，首部電影作品就是《絕代佳人》，期間也拍了11部作品，但大多戲份較少，因此知名度不高，合約期滿後，她獲導演李翰祥賞識，轉投入「邵氏公司」，其成名作是《妙手回春》，憑著戲中戲飾演林黛玉一幕，贏得「古典美人」美譽。

之後她主演的《倩女幽魂》，獲選參加法國坎城影展，這是第一部參加國際影展的「中國彩色電影」，放映時艷驚四座，她更被西方媒體譽為「最美麗的中國女明星」，奠定她一線女星地位，可說是飾演「聶小倩」的始祖。

樂蒂主演的《倩女幽魂》，讓西方媒體都驚豔。(圖／本報系資料照)

1961年樂蒂拍攝《萬花迎春》時，結識當時的一線小生陳厚，外型帥氣又多才多藝的陳厚，不僅斯文體貼還幽默風趣，他對樂蒂展開猛烈攻勢，打動了她的芳心，即使家人反對，她還是在外祖母過世後，於1962年與陳厚結婚了。

同年她接下邵氏拍攝的黃梅調電影《紅樓夢》林黛玉一角，雖然這個版本比不上陳曉旭、歐陽奮強版的《紅樓夢，但她的演技和美貌，被譽為簡直「黛玉再世」，成為港台影迷心目中永遠的黛玉，而拍攝當時她已懷孕，並於9月生下女兒。

而樂蒂在坐月子時本已接下胡金銓首次執導的《玉堂春》，不過「電懋」宣布開拍《梁山伯與祝英台》，邵氏急忙安排李翰祥趕拍黃梅調電影《梁山伯與祝英台》打對台，由樂蒂演祝英台，凌波演梁山伯，僅短短2個月就拍完。

在香港上映票房不俗，卻在台灣掀起熱潮，票房破紀錄，樂蒂也憑這部電影奪下「第2屆金馬獎最佳女主角」，此片更連奪、最佳劇情片、最佳導演、最佳音樂、最佳剪接、最佳演員特別獎，被視為是黃梅調電影的經典作品，五十年來重映次數無法估計，此時她的演藝事業達到巔峰。

樂蒂和陳厚因合作《萬花迎春》相識。(圖／本報系資料照)

不過樂蒂事業順遂，感情路卻遇人不淑，陳厚婚後屢次不忠，最後她忍無可忍1967年向法院申請分居，帶著女兒離開家，並親自捉姦在床拍下證據，以此申請離婚，並獲得女兒監護權。

離婚後樂蒂與兄長雷震及導演袁秋楓夫婦等人支持下，合組「金鷹電影公司」，拍了《風塵客》及《太極門》兩部武俠電影，而她本來計畫要搬到女兒就讀學校附近，卻在1968年12月27日上午，和三哥雷震相約會面後，下午返家因疲憊而睡著了，等到傭人去叫醒她時，發現她昏迷不醒，送至醫院已回天乏術，年僅31歲。

本來外界猜測她是輕生，不過警察在調查後表示，因她的胃中沒有過量安眠藥的成分，排除是自殺，哥哥也透露，樂蒂自小有睡眠問題，又因長年拍戲的壓力，需靠安眠藥入睡，她應是採取協助睡眠的安眠藥而引起心臟休克。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)